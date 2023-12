POL-EN: Breckerfeld: Pkw fährt gegen Baum- Fahrer und Beifahrer werden schwer verletzt

Schwelm (ots) - Am Montag (11.12.2023), in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:20 Uhr, brachen derzeit unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Lessingstraße ein. Die Täter beschädigten die Terassentür und gelangten so in das Haus. Im Haus wurden Schubladen und Schränke geöffnet und durchsucht. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte ...

