POL-DA: Rüsselsheim: Schmuck und Bargeld bei Einbruch erbeutet

Rüsselsheim (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus haben Kriminelle in der Zeit von Donnerstagmorgen (23.5.) bis Sonntagabend (26.5.) Bargeld und Schmuck erbeutet. Gegen 22.30 Uhr am Sonntag bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die sich seit 7 Uhr am Donnerstag durch ein aufgebrochenes Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Bischofsheimer Straße verschafft hatten. Mit dem Diebesgut suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen (06142/696-0).

