Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (117) Festnahme nach Brand einer Scheune

Neustadt an der Aisch (ots)

Am Freitagnachmittag (02.02.2024) ereignete sich ein Scheunenbrand in Diespeck (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim). Ein 40-jähriger Mann, welcher möglicherweise den Brand verursachte, konnte festgenommen werden.

Gegen 15:00 Uhr brach in einer Scheune in der Bamberger Straße ein Brand aus. Den alarmierten Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren gelang es das Übergreifen der Flammen, der bereits in Vollbrand stehenden Scheune, auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen, ergaben sich Hinweise auf einen 40-jährigen Mann, welcher sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Nähe und möglicherweise in dem Gebäude aufhielt.

Der Mann konnte unweit des Brandorts durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt a.d. Aisch angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass sich der 40-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Daraufhin wurde er in die Obhut einer Fachklinik übergeben.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat noch am Freitagnachmittag die Ermittlungen zur Klärung des Brandhergangs vor Ort aufgenommen. Ob der 40-jährige Mann den Brand herbeiführte ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell