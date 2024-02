POL-MFR: (116) Fahrzeug in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (03.02.2024) findet in der Nürnberger Innenstadt eine stationäre Versammlung statt. Möglicherweise kann es in diesem Zusammenhang zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Versammlung findet im Zeitraum von 16:00 Uhr - Bis 18:00 Uhr stationär im Bereich des Nürnberger Kornmarktes statt. Neben dem Kornmarkt sind der östliche ...

mehr