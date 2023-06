Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen; Warenautomaten aufgebrochen - hoher Schaden +++

Oldenburg (ots)

Am Montag, 26.06.2023, in der Zeit von 00:45 Uhr bis 01:14 Uhr, betraten mindestens drei bislang unbekannte Täter eine unverschlossene Holzhütte auf dem Gelände einer Tankstelle im Gewerbegebiet Dampfhammerstraße am Rand der Ortschaft/Gemeinde Apen. Dort gelangten die dunkel gekleideten und vermummten Täter an zwei Warenautomaten. Ein Automat(Getränke-/Kaffeeautomat) wurde von den unbekannten Tätern auf eine angrenzende Wiese getragen und dort brachial aufgebrochen. Der zweite Warenautomat(bestückt mit Ess- und Süßwaren) wurde noch in der Holzhütte auf gleiche Art und Weise aufgebrochen. Beide Automaten wurden vollständig geleert. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Die Tathandlungen wurden mit einer Kamera aufgezeichnet. Die polizeilichen Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass ein Tatfahrzeug an oder auf der in der Nähe befindlichen Uplengener Straße gestanden/gewartet hat. Die Polizei in Westerstede bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der beschriebenen Tat gemacht haben, sich unter 04488/833-115 zu melden.

