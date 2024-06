POL-EL: Spelle - Starke Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Papenburg (ots) - Am Samstag kam es gegen 17.10 Uhr auf der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 54-jährige Fahrer eines BMW war auf der Rheiderlandstraße in Richtung Splitting unterwegs. Der 47-jährige Fahrer eines Ford befuhr die Guthofstraße in Richtung Aschendorf-Moor. An einer dortigen Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide ...

mehr