Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Papenburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 17.10 Uhr auf der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 54-jährige Fahrer eines BMW war auf der Rheiderlandstraße in Richtung Splitting unterwegs. Der 47-jährige Fahrer eines Ford befuhr die Guthofstraße in Richtung Aschendorf-Moor. An einer dortigen Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell