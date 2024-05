Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gewässerverunreinigung: Heizöltank beseitigt

Zülpich-Dürscheven (ots)

Ein Unbekannter beseitigte einen 1.000 Liter Heizöltank an einem Feldweg in unmittelbarer Nähe des "Bleibachs" und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Heizöl lief teilweise in den Bach und befand sich auf der Grünfläche. Die Feuerwehr und die Unterwasserbehörde wurden verständigt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Umweltdelikts.

