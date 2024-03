Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - E-Scooter-Fahrer steht unter Einfluss von Drogen

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen halb 12 führte eine Streifenwagenbesatzung mit dem 21-jährigen Fahrer eines E-Scooter in der Landwehrstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz mehr hatte und der 21-Jährige das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Der junge Mann räumte den Konsum von Cannabis am Vorabend ein, zudem hatte er drogenbedingte Auffallerscheinungen, weshalb ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

