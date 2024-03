Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 13 Uhr fuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer vom Closweg in Richtung Innenstadt. Ein 11-jähriger Radfahrer fuhr in der Paul-Egell-Straße aus Richtung Landauer Straße kommend über den Kreuzungsbereich Paul-Egell-Straße / Closweg, ohne auf den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW des 56-Jährigen zu achten. Der PKW-Fahrer bremste ab, konnte dadurch einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern, infolge dessen der 11-Jährige am rechten Arm und Bein leicht verletzt wurde. Der Junge wurde vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

