POL-PDLU: Fehlender Versicherungsschutz

Speyer (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 13:20 - 13:30 Uhr verkratzte ein unbekannter Täter den PKW einer 42-Jährigen auf dem Parkplatz eines Selbstbedienungs-Warenhauses in der Straße Am Rübsamenwühl. Das Fahrzeug wurde an der Fahrerseite verkratzt, es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Wer hat im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des E center Stiegler verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann ...

