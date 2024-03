Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 8 Uhr befuhren eine 69-jährige PKW-Fahrerin und ein 54-jähriger Fahrradfahrer einen Wirtschaftsweg in entgegengesetzte Fahrtrichtungen beim Spitzenrheinhof. In einem unübersichtlichen Kurvenbereich trafen beide Fahrzeuge aufeinander, hierbei übersah die PKW-Fahrerin den Radfahrer und es folgte ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht am Knie. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst wurde von dem Radfahrer abgelehnt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell