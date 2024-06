POL-EL: Geeste - Motorradfahrer schwer verletzt

Lingen (ots) - Heute wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in einem Chemiewerk an der Straße Am Hilgenberg in Lingen alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brand in einem Spaltturm. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

mehr