Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungsbrand in der Hauptstraße Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Abend des 19.03.2024 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Hauptstraße in Idar-Oberstein. Alle sechs Bewohner konnten durch die Feuerwehr aus dem Anwesen verbracht werden. Drei von ihnen wurden mit einer leichten Rauchgasintoxikation ins Klinikum verbracht, konnten dieses aber nach kurzer Untersuchung wieder verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein brennender Topf in der Küche Auslöser des Brandes. Wie es dazu kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An dem Anwesen entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die betroffene Wohnung ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Neben der Feuerwehr, welche den Brand schnell unter Kontrolle hatte, befanden sich die Polizei Idar-Oberstein, zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt im Einsatz.

