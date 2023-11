Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut mehrere Spinde in der Moortherme in Bad Bederkesa aufgebrochen

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. In dieser Woche kam es erneut zu mehreren Spindaufbrüchen in den Umkleideräumen der Moor-Therme in Bad Bederkesa, davon drei am Mittwoch und einen am gestrigen Donnerstag. Die Täter entwendeten hierbei vorrangig Geldbörsen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (04743 9280) zu melden.

