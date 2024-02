Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pfannenbrand in der Eichbergstraße - ein Verletzter - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.02.2024, gegen 18.10 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Eichbergstraße gerufen. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kam es in der Küche zu einem Brand in einer Pfanne. Ein 66-jähriger Nachbar, welcher bei der Brandbekämpfung half, zog sich dabei Verbrennungen an den Armen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Spezialklinik nach Tübingen geflogen. Ursächlich für den Brand in der Pfanne dürfte zu stark erhitztes Öl / Fett, welches sich in der Folge entzündete, gewesen sein. In der betroffenen Küche sei kein großer Sachschaden entstanden.

