Freiburg (ots) - Am Montag, 12.02.2024, in dem Zeitraum zwischen 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr, schlug ein Unbekannter eine kleine Fensterscheibe an einem Pkw ein und entwendete ein im Innenraum liegenden Rucksack. Im Rucksack befand sich ein Laptop. Der Pkw stand verschlossen auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.500 Euro. In dem ...

mehr