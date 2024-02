Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen - zwei weitere Fahrzeuge ausgeräumt

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.02.2024, in dem Zeitraum zwischen 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr, schlug ein Unbekannter eine kleine Fensterscheibe an einem Pkw ein und entwendete ein im Innenraum liegenden Rucksack. Im Rucksack befand sich ein Laptop. Der Pkw stand verschlossen auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

In dem Zeitraum zwischen Montag, 12.02.2024, 22.00 Uhr bis Dienstag, 13.02.2024, 15.20 Uhr, wurde an einem Pkw der Marke Nissan, welcher in der Straße "Zwischen den Wegen" im Bereich der Scheffelstraße stand, ebenfalls eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde eine Lederjacke entwendet. In der Lederjacke befanden sich ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse mit Bankkarten und Identitätsdokumenten. Gegen 15.30 Uhr versuchte ein Unbekannter mit einer der entwendeten Bankkarten in einem Lebensmittelgeschäft und in einem Drogeriemarkt in Lörrach seine Einkäufe zu bezahlen, was nicht gelang, da das Limit der Bankkarte ohne Nutzung einer PIN auf 25 Euro beschränkt war.

Am Mittwoch, 14.02.2024, kurz vor 11.00 Uhr, teilte eine Geschädigte der Polizei mit, dass aus ihren beiden unverschlossenen Pkws, welche im Rebmannsweg in der Hofeinfahrt standen, Münzgeld, ein Ladekabel, Kopfhörer, zwei T-Shirts und eine Packung Zigaretten entwendet wurden.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

