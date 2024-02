Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Autofahrer gerät mehrfach in Gegenverkehr - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 13.02.2024, gegen 16:30 Uhr, ist ein Autofahrer auf der B 34 zwischen Oberlauchringen und der Abzweigung nach Bechtersbohl mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Eine Polizeistreife war von einem anderen Autofahrer auf die unsichere Fahrweise des Autos aufmerksam gemacht worden und hatte die Verfolgung aufgenommen. Die gegebenen Anhaltezeichen wurden zunächst nicht beachtet. So soll dann der Fahrer bei der Einfahrt aus Oberlauchringen auf die B 34 die Vorfahrt nicht beachtet haben und in der Folge in Fahrtrichtung Klettgau mehrfach nach links gekommen sein, so dass es zu Gefährdungen kam. Schließlich stoppte der 86-jährige Fahrer an einer Bushaltestelle. Dabei geriet er mit einem Rad gegen den Bordstein, das dabei beschädigt wurde. Der Fahrer zeigte körperliche Auffälligkeiten und wurde deshalb dem Rettungsdienst übergeben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Personen, die gefährdet wurden, sich zu melden.

