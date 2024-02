POL-FR: St.Blasien: Mann mutmaßlich Opfer eines Körperverletzungsdeliktes - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 14.02.2024, gegen 20.45 Uhr brachen Unbekannte in die Kindertagesstätte Violett in der Krozinger Straße in Freiburg ein und zündeten nach derzeitigen Erkenntnissen im Obergeschoss eine dort befindliche Holzpalette an. Durch die entstandene Hitzeentwicklung des Feuers wurde die mit Rigipsplatten verkleidete Holz - und Deckenwand in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Das Gebäude ...

