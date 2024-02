Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Spaziergängerin wird in Nordschwaben von Hund angefallen und mehrfach gebissen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.02.2024, gegen 15.35 Uhr, wurde eine 45-jährige Spaziergängerin von einem Boxer angefallen und mehrfach gebissen. Die 45-Jährige befand sich im Mauritiusweg, als wohl aus der Ferne ihr zwei Frauen mit ihren Hunden entgegenkamen. Plötzlich sei ein nicht angeleinter Hund auf die 45-Jährige zu gerannt und habe dieser mehrfach in den Arm sowie in das Bein gebissen. Der Hund soll auf Zurufe nicht reagiert haben. Schlussendlich konnte die Hundebesitzerin den Boxer am Halsband packen und festhalten. Die 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

