Linz am Rhein (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es in der Straße In der Au zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und zwei Fahrradfahrern. Der 35-jährige Fahrer eines Fords befuhr die Straße aus Linz kommend in Richtung Leubsdorf. Hinter ihm fuhren zwei Radfahrer. Im Bereich einer Garageneinfahrt beabsichtigte der PKW Fahrer in einem Zug zu wenden und übersah dabei die beiden Fahrradfahrer, die zwischenzeitlich ...

