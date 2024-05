Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Linz am Rhein (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Straße In der Au zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und zwei Fahrradfahrern. Der 35-jährige Fahrer eines Fords befuhr die Straße aus Linz kommend in Richtung Leubsdorf. Hinter ihm fuhren zwei Radfahrer. Im Bereich einer Garageneinfahrt beabsichtigte der PKW Fahrer in einem Zug zu wenden und übersah dabei die beiden Fahrradfahrer, die zwischenzeitlich schon auf seine Höhe aufgeschlossen waren. Er erfasste zunächst die 24-jährige Radfahrerin, welche wiederum gegen den neben ihr fahrenden 30-jährigen Fahrradfahrer stieß. Die 24-jährige Radfahrerin zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Linz verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell