Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in HN-Neckargartach

Heilbronn (ots)

HN-Neckargartach: Zeugenaufruf nach unklarem Unfallhergang auf der Neckartalstraße Am Freitag, dem 12.04.2024, um 10:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Neckartalstraße / Wimpfener Straße. Ein orangefarbener Audi RS 5 befuhr die Neckartalstraße in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein blauer VW Golf fuhr von der Wimpfener Straße nach rechts in die Neckartalstraße ebenfalls in Richtung Heilbronn ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der Neckartalstraße. Beide Fahrzeugführer gaben an, bei "Grün" die Einmündung passiert zu haben. Durch den Unfall entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von ca. 10000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HN-Böckingen unter 07131-204060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell