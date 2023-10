Feuerwehr Bremen

FW-HB: Aufwendiger Einsatz: Feuer in einem Einfamilienhaus

Bremen-Horn (ots)

In der Gartenallee brannte es am Dienstagabend, 17.10.2023, in einem Wohnhaus. Mehrere Atemschutzkräfte mussten mit viel Mühe das Feuer im Dachbereich, in Zwischendecken und am Schornstein löschen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22:35 Uhr ging der Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Bei dem Einsatzort handelte es sich um ein freistehendes Einfamilienhaus in einem dicht bebauten Wohngebiet. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Nachbar erste Löschmaßnahmen mit seinem Gartenschlauch gestartet. Die Bewohner:innen konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen.

Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, stieg Rauch stieg aus dem Dach auf. Atemschutztrupps gingen in das Gebäude vor und begannen mit der Brandbekämpfung. Das Feuer hatte sich durch Zwischendecken und in die Schornsteinverkleidung gefressen. So gingen die Feuerwehrleute mit einer speziellen Löschlanze vor und nahmen die Decken mit Rettungssägen auf, um an die Flammen zu gelangen.

Nach zirka einer Stunde meldete der Einsatzleiter "Feuer unter Kontrolle". Dann folgten noch intensive Nachlöscharbeiten, bis letzte Kontrollen kurz nach Mitternacht bestätigten, dass der Brand gelöscht war. Über 40 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 7 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Oberneuland und des stadtbremischen Rettungsdienstes waren im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell