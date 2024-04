Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mutmaßliche Buntmetalldiebe festgenommen

Umfangreiche und akribische Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn führten in der Nacht vom 8. auf den 9. April 2024 zur Festnahme von sieben mutmaßlichen Buntmetalldieben. Die Männer im Alter von 20 bis 35 Jahren stehen im Verdacht, in Baden-Württemberg, sowie in Hessen und Bayern in mindestens 15 Fällen Kupfer in Form von Starkstromkabeln von Baustellen entwendet zu haben. Hierbei sollen die Tatverdächtigen die Starkstromkabel in ein bis zwei Meter große Stücke zerteilt, die Isolierung entfernt und das Buntmetall zum Abtransport in ein Fahrzeug verladen haben. Der verursachte Diebstahlschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

In enger Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft Heilbronn, dem Polizeipräsidium Duisburg und dem Polizeipräsidium Heilbronn wurden fünf der sieben tatverdächtigen Männer nach einer weiteren Tat in der Nacht vom 8. auf den 9. April 2024 im Bereich Essen festgenommen. Kurze Zeit später erfolgte die Festnahme der beiden anderen Männer an ihren Wohnsitzen in Duisburg.

Die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen die sieben Tatverdächtigen beim Amtsgericht Heilbronn erwirkten Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls wurden am Dienstag, den 9. April 2024, durch die Amtsgerichte Duisburg und Essen in Vollzug gesetzt. Die Männer wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell