Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Neuwied (ots)

In der Nacht vom 24.05. auf den 25.05. kam es in der Augustastraße/Heddesdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten PKW der Marke Audi, der dabei nicht unerheblich beschädigt wurde. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzen.

