Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede: schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen+++

Oldenburg (ots)

Am 08.07.2024 gegen 12:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Howieker Straße und der Zwischenahner Straße in Westerstede-Howiek zu einem schweren Verkehrsunfall. Unfallursächlich war ein Abbiegevorgang einer 26-jährigen Fahrzeugführerin, welche den bevorrechtigten 35-jährigen Fahrzeugführer übersah. Die beiden beteiligten Fahrzeugführer wurden teilweise schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund der Verletzungen eines Beteiligten, wurde ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Zudem musste die Person durch die Feuerwehr aus seinem verunfallten Fahrzeug geborgen werden. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, sodass die Unfallstelle für knapp zwei Stunden vollgesperrt wurde. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf circa 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell