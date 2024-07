Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Handydiebstahl am Woldsee++

Oldenburg (ots)

+Handydiebstahl am Woldsee+ Am 09.07.2024 gegen 17.20 Uhr entwendeten zwei männliche Jugendliche den Jutebeutel einer Frau, während diese im See schwamm. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, flüchteten die beiden Jugendlichen zu Fuß und dann per Fahrrad auf dem Fuß-/Radweg, parallel zu den Bahngleisen in Richtung Oldenburg. Die Geschädigte lief den Jugendlichen hinterher und wurde dabei von unbekannten Spaziergängern unterstützt. Leider konnten die Täter nicht festgehalten werden. Bei der Verfolgung konnte die Geschädigte einige ihrer Gegenstände wiederfinden. Ein IPhone wurde letztlich entwendet. Ein Täter soll eine blaue Basketballshorts und ein helles T-Shirt getragen haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel. 04403/927-115 zu melden.

(858078)

