Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Kollision zwischen zwei Fahrzeugen

Beifahrerin schwer verletzt

Straelen-Vossum (ots)

Am Dienstag (14. Mai 2024) kam es gegen 18:05 Uhr auf der Xantener Straße / Kuhsteg zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau aus Issum befuhr mit einem blauen Renault Clio, in welchem sich noch eine 27-jährige Beifahrerin aus Issum sowie ein 23-jähriger Mann aus Goch befanden, die Xantener Straße und übersah dabei einen grauen Dacia Duster. Der 55-jährige Fahrer aus Kempen beabsichtigte nach links in den Kuhsteg abzubiegen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die Fahrerin des blauen Renault Clio leicht und die Beifahrerin schwer verletzt wurde. Die beiden weiteren am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt, während an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. (pp)

