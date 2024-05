Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Nach Kollision von zwei Radfahrern: 63-Jähriger aus Goch schwerverletzt

Goch (ots)

Am Dienstag (14. Mai 2024) kam es gegen 20:10 Uhr an der Kreuzung Hervorster Straße / Mühlenstraße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Junge aus Goch befuhr mit seinem Fahrrad (Mountainbike) den Radweg der Hervorster Straße in Fahrtrichtung Mühlenstraße. Dabei übersah er auf Höhe der Kreuzung einen von rechts kommendem Radfahrer (63-jähriger Mann aus Goch), welcher den Radweg der Mühlenstraße mit einem Rennrad in Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch der 63-jährige Mann stürzte und sich schwer verletzte. Aufgrund der Verletzung wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht, während der 15-Jährige unverletzt blieb und an beiden Fahrrädern Sachschaden entstand. (pp)

