Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240627.2 Preetz: Polizei nimmt Einbrecher fest

Preetz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nahmen Polizeikräfte der Polizeistation Preetz einen Tatverdächtigen auf frischer Tat fest, der für mehrere Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sein soll. Die Kriminalpolizei Plön übernimmt die Ermittlungen.

Gegen 01:50 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Kirchenstraße einen Mann, welcher versucht habe in einen Gold- und Antikhandel einzubrechen. Der Zeuge habe auf sich aufmerksam gemacht, woraufhin der 29-Jährige ohne Diebesgut die Flucht ergriffen habe. Die Fluchtrichtung konnte der Anwohner der Polizei mitteilen, sodass eine Beamtin und ein Beamter der Polizeistation Preetz den Flüchtigen kurz darauf in einem Hinterhof vorläufig festnehmen konnten. Sie brachten ihn zur Polizeidienststelle und ermittelten gemeinsam mit dem Kriminaldauerdienst Kiel, dass gegen den 29-jährigen bereits ein Haftbefehl vorliegt. Die Nacht musste der Mann im Polizeigewahrsam verbringen.

In den frühen Morgenstunden meldeten sich weitere Geschädigte bei der Polizei und meldeten Einbruchsversuche aus der vergangenen Nacht in ein Kino und ein Sanitätshaus in der Preetzer Innenstadt. Als Tatverdächtiger konnte ebenfalls der 29-jährige ermittelt werden. Seine Vorführung vor dem Amtsgericht Kiel fand am Vormittag statt. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Pauline Vogler

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell