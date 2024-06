POL-KI: 240626.3 Kiel: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen fest

Kiel (ots) - Am frühen Mittwochmorgen kam es in Preetz zu einem Raubüberfall, bei dem ein 24-Jähriger verletzt wurde. Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat. Nach Angaben des 24-Jährigen befand er sich heute früh gegen 03:30 Uhr auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte, als er in Höhe An der Mühlenau 3 von einer Person angesprochen worden sei. Diese habe ...

