POL-KI: 240626.1 Kiel: Kieler Woche 2024 - Halbzeitbilanz der Polizei

Die diesjährige Kieler Woche verläuft aus polizeilicher Sicht mit zum Teil großen Besucherzahlen weiterhin überwiegend friedlich. Der bislang einsatzreichste Einsatztag war der Samstagabend. Im Vergleich sind bislang weniger Straftaten als 2023 bekannt geworden.

Obwohl es für die Einsatzkräfte aus Kiel und Schleswig-Holstein auch weiterhin eine hohe Einsatzbelastung gab, gehen die Zahlen in nahezu allen Bereichen im Vergleich zur Kieler Woche 2023 zurück.

In der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 06:00 Uhr, zählte die Polizei 80 Straftaten (2023: 132) auf den Veranstaltungsflächen. 44 Taten fielen davon auf die sogenannten Rohheitsdelikte (2023: 52), mit Schwerpunkt am späten Samstagabend zum Holstenbummel. Die Zahl der Widerstände gegen Polizeivollzugsbeamte ist zum jetzigem Zeitpunkt im Vergleich zum Vorjahr mit zwei an der Zahl gleichgeblieben. Polizeibeamte verletzten sich hierbei leicht, blieben jedoch dienstfähig. Gegen 40 Personen sprachen die Einsatzkräfte Platzverweise aus (2023:35). Einsatzkräfte trafen 7 hilflose Personen an, für keine der angetroffenen Personen endete das Sommerfest aufgrund des Alkoholgenusses im Polizeigewahrsam.

Obwohl es selbstverständlich sein sollte, weist die Polizei an dieser Stelle erneut ausdrücklich darauf hin, dass die Mitnahme von Waffen, darunter fallen neben Schusswaffen auch Hieb- und Stoßwaffen (z.B. Messer), auf die Veranstaltungsflächen gemäß § 42 Waffengesetz strafbar ist. Verstöße werden konsequent geahndet.

Wie auch bei den letzten Kieler Wochen kontrollierten Jugendschutzstreifen, bestehend aus Mitarbeitern der Stadt und der Polizei, Kinder und Jugendliche und sprachen diese gezielt auf ihren Alkoholkonsum an. Hier gab es keine Auffälligkeiten.

Die täglich ab 18 Uhr vorgeplante Einbahnstraßenregelung, die lageangepasst eingerichtet oder aufgehoben wird, und die Videobildübertragung, um Besucherströme gezielt in andere Bereiche steuern zu können, sorgen dafür, dass Areale nicht überfüllt sind. Die Public-Viewing-Areas sind zu allen Deutschland-Spielen sehr gut besucht. Zu nennenswerten Störungen kam es bislang nicht. Die polizeilichen Konzepte in Verbindung mit dem gemeinsamen Sicherheitskonzept der Landeshauptstadt Kiel und der positiven Stimmung der Besucherinnen und Besucher sorgen bislang für ein tolles und entspanntes Sommer- und Segelfest.

