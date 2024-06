Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240625.1 Kiel: Couragierte Jugendliche verfolgen Dieb

Kiel (ots)

Montagmittag beobachteten drei Jugendliche einen Mann dabei, wie er einen E-Scooter entwenden wollte. Durch ihren couragierten Einsatz konnten Polizeikräfte den Tatverdächtigen festnehmen. Das 2. Polizeirevier Kiel leitet die Ermittlungen.

Gegen 12:30 Uhr sei den zwei 15-Jährigen und dem 16-Jährigen in der Straße Sophienblatt ein Mann aufgefallen, welcher mit einem Werkzeug versucht habe, das Schloss eines E-Scooters durchzuschneiden. Die drei Jugendlichen hätten den Mann daraufhin angesprochen und dieser habe entgegnet, dass er den Schlüssel für das Zahlenschloss verloren habe. Diese "Rechtfertigung" überzeugte das Trio berechtigterweise überhaupt nicht. Der 36-jährige Tatverdächtige flüchtete anschließend ohne Beute, nachdem er einen der Jugendlichen noch beleidigt und weggeschubst habe. Die Jungen setzten einen Notruf ab und verfolgten den Flüchtigen bis zum Eintreffen der Polizeikräfte des Polizeibezirksreviers, die ihn vorläufig festnahmen. Das Werkzeug habe der 36-jährige auf seiner Flucht laut Aussage der drei Jungen in der Förde versenkt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen kam der Tatverdächtige mangels Haftgründen auf freien Fuß.

Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls mit Waffen und Beleidigung. An dem E-Scooter hinterließ die Polizei einen Hinweiszettel. Den noch unbekannten Besitzer des E-Scooters bittet die Polizei sich beim zweiten Polizeirevier unter der Telefonnummer 0431 / 160 1210 zu melden. Wir danken den drei Jugendlichen für ihren Einsatz, der einen maßgeblichen Anteil an der Verhinderung der Tat und der Festnahme des Täters hat!

Pauline Vogler

