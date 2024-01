POL-PDPS: Zweibrücken - Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Wallhalben (ots) - Am 29.01.2024 Uhr, um 17:30 Uhr, liefen drei Kinder auf dem Gehweg im Bereich der Einkaufsmärkte in Wallhalben. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße "Im Bruch" in Fahrtrichtung Hauptstraße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen 10-jährigen Jungen, welcher dadurch leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer hielt nach der Kollision kurz an, setzte seine Fahrt ...

