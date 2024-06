Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240623.1 Kiel: Erste Zwischenbilanz Kieler Woche

Kiel (ots)

Heute geht die Kieler Woche 2024 in den dritten Tag. Aus polizeilicher Sicht verläuft das Fest mit bislang zigtausenden Besuchern vergleichsweise friedlich. Es kam zu keinen herausragenden Einsatzlagen. Für die Einsatzkräfte gab es dennoch eine hohe Einsatzbelastung.

Am gestrigen Samstag fand die offizielle Eröffnung der Kieler Woche vor mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern auf dem Rathausplatz statt. Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig eröffnete gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein Daniel Günther und dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel Dr. Ulf Kämpfer sowie Fin Bartels, ehemaliger Fußballspieler der KSV Holstein, die Kieler Woche 2024 mit dem traditionellen Typhon (Z-Horn - lang, kurz, kurz, lang) und dem Signal "Leinen los".

Bei bestem Wetter kamen viele Besucherinnen und Besucher zur Eröffnung des zehntägigen Segel- und Sommersfestes. Aus polizeilicher Sicht verlief der Soundcheck am Freitagabend ebenfalls relativ ruhig. Auch die anderen Veranstaltungsflächen, insbesondere die Kiellinie, waren durchweg gut besucht. Das Sicherheitskonzept, vor allem in Hinblick auf die Einbahnstraßenregelung und die Videoüberwachung, zeigte am Samstag seine Wirkung. Besucherströme konnten gezielt gelenkt werden, so dass überfüllte Areale verhindert werden konnten. Auch der Einsatz der Polizeidrohne hat sich bewährt. An der Kiellinie im Bereich des Bayernzeltes kam es kurzzeitig zu Verengungen, zu signifikanten Staubildungen kam es jedoch nicht.

Gestern gab es keine besonderen oder herausragenden Einsatzlagen. Dennoch nahmen die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten im Verlauf des Samstags insgesamt 20 Strafanzeigen auf. Die Mehrheit, 14 an der Zahl, waren Körperverletzungen zwischen Besucherinnen und Besuchern.

Über beide Tage hinweg nahmen die Einsatzkräfte Freitag und Samstag bislang 33 Strafanzeigen auf. Bei der Mehrheit, 16 an der Zahl, handelt es sich um Körperverletzungen. Eine Person leistete am Freitag Widerstand. Einsatzkräfte wurden hierbei leicht verletzt, blieben jedoch dienstfähig. Zum Vergleich: 2023 kam es Freitag und Samstag zu 25 Körperverletzungen und zu einem Widerstand. Die Polizei nahm in diesem Zeitraum 35 Strafanzeigen auf.

Die Polizei ging konsequent gegen störende und aggressive Personen vor und sprach bislang 23 Platzverweise (2023: 22) aus. Für Rückfragen ist die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel am heutigen Sonntag bis 12:30 Uhr unter der Rufnummer 0431-160 2010 erreichbar.

Stephanie Lage

