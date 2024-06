Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240621.3 Ascheberg: Diebstahl aus unverschlossenen Autos und Schuppen

Ascheberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Ascheberg zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Schuppen und Autos. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Betroffen sind die Theodor-Storm-Straße, der Matthias-Claudius-Ring, die Friedrich-Hebbel-Straße sowie der Gartenweg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei dürften der oder die Täter in acht Fällen Gegenstände, darunter hochwertige Fahrräder und Wertgegenstände, entwendet haben. Da es nicht zu Aufbrüchen kam, ist davon auszugehen, dass die Schuppen und Autos unverschlossen waren.

Das Plöner Polizeirevier führt die Ermittlungen wegen Diebstahls und sucht Zeuginnen und Zeugen, die auffällige Personen in besagter Nacht beobachtet haben oder auf eventuell vorhandenen Überwachungsvideos erkennen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04522 / 5005 142 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Bewegungsmelder an Carports oder Grundstücksauffahrten sowie Hinweisschilder auf eine Kameraüberwachung potentielle Täter abschrecken können. Sollte eine Kameraüberwachung installiert sein, muss neben der Funktionstüchtigkeit sichergestellt sein, dass nur Aufnahmen im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen gefertigt werden. Fahrzeuge sowie Zugänge zu Wohnhäusern oder Gartenhäusern sollten stets verschlossen sein, um ungehinderten Zutritt zu verhindern. In Fahrzeugen sollten keine Wertgegenstände offen herumliegen.

Matthias Arends

