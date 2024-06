POL-KI: 240621.2 Kiel: Festnahmen nach Einbruch in einen Kiosk

Kiel (ots) - Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verletzte ein 54-Jähriger eine 28 Jahre alte Frau in der Kieler Altstadt schwer. Der Mann befindet sich im Polizeigewahrsam und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei suchte der Tatverdächtige die Frau gegen 22:50 Uhr an ...

mehr