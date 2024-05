Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Geschwindigkeitsverstoß auf der Autobahn 1 in Emstek +++ Pkw-Fahrer entzieht sich in Großenkneten der Kontrolle +++ Verfolgung bis in den Kreis Verden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nachdem sich ein Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 mit hoher Geschwindigkeit einer Kontrolle durch die Polizei entzogen hat, werden Zeugen gesucht.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn befuhren am Dienstag, 21. Mai 2024, gegen 01:50 Uhr, die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Eine eingerichtete Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h im Bereich der Anschlussstelle Cloppenburg wurde vom Fahrer eines vorausfahrenden Pkws missachtet. Er durchfuhr den Bereich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 250 km/h. Im zweispurigen Bereich der Autobahn 1 war er zum Verringern der Geschwindigkeit gezwungen, weshalb die Beamten mit dem Streifenwagen aufschließen und das Signal zum Anhalten bzw. Folgen geben konnten. Zunächst schien der Fahrer auch auf den Parkplatz Engelmannsbäke zu folgen, wechselte am Ende des Verzögerungsstreifens aber zurück auf die durchgängige Fahrbahn und beschleunigte stark. Im weiteren Verlauf überholte er andere Verkehrsteilnehmer unter Nutzung des Seitenstreifens und durchfuhr eingerichtete Baustellen, in denen stellenweise Tempo 60 gilt, mit Geschwindigkeiten von über 200 km/h. An der Anschlussstelle Oyten (Landkreis Verden) verließ der Fahrer die Autobahn 1. Hier verloren die Beamten den Sichtkontakt zum Pkw.

Im Rahmen der Fahndung stellten sie das Fluchtfahrzeug an einer Adresse im Nahbereich der Anschlussstelle fest. Die Überprüfung der Fahrzeugdaten ergab weitere Hinweise auf den Aufenthalt des möglichen Fahrers. Ein kontaktierter Staatsanwalt ordnete die Öffnung und Durchsuchung dieser Wohnung an. Hier trafen die Beamten auf einen 29-jährigen Mann. Gegen ihn leiteten sie ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein, weil er zur Erreichung einer höchstmöglichen Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtlos gefahren ist. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der 29-Jährige nicht.

Wer die Fahrweise des Mannes beobachtet hat und möglicherweise gefährdet wurde, wird gebeten, unter 04435/9316-115 Kontakt mit der Autobahnpolizei Ahlhorn aufzunehmen.

