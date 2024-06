Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240620.3 Kiel: Frau bei Angriff schwer verletzt

Kiel (ots)

Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verletzte ein 54-Jähriger eine 28 Jahre alte Frau in der Kieler Altstadt schwer. Der Mann befindet sich im Polizeigewahrsam und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei suchte der Tatverdächtige die Frau gegen 22:50 Uhr an ihrer Arbeitsstätte in der Flämische Straße auf. Es sei zu einem Streitgespräch gekommen, in dessen Verlauf er sie mit einer offenbar säurehaltigen Flüssigkeit übergossen habe. Die Frau erlitt großflächige Verätzungen der Haut und wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt.

Der 54-Jährige flüchtete nach der Tat aus dem Gebäude und verletzte hierbei zwei 20 und 28 Jahre alte Männer, die sich vor dem Haus aufhielten. Sie erlitten leichte Verätzungen der Haut und wurden ärztlich versorgt. Vor Ort stellten Polizisten eine Flasche sicher, in der sich offenbar Reste der Flüssigkeit befanden.

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Gegen 03:40 Uhr stellte sich der Tatverdächtige auf einer Polizeidienststelle in Hannover. Er kam ins Polizeigewahrsam und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften der Tatverdächtige und die Frau vormals in enger familiärer Beziehung gestanden haben. Die Untersuchungen der säurehaltigen Flüssigkeit dauern an, so dass zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässlichen Angaben über die Zusammensetzung gemacht werden können.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell