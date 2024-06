Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240620.1 Kiel: Kieler Woche 2024 - Sommerfest mit bewährtem Sicherheitskonzept

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Die diesjährige Kieler Woche steht in den Startlöchern. Das zehntägige Sommerfest startet inoffiziell bereits morgen und somit einen Tag vor der eigentlichen offiziellen Eröffnung am Samstag. Die Polizei bereitete sich umfassend vor und setzt auf ein umfangreiches Einsatzkonzept.

Die Polizeidirektion Kiel ist darauf eingestellt, in enger Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Kiel, veranstaltungstypische Gefahren abzuwehren sowie Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen, um so allen Besucherinnen und Besuchern, die dazu natürlich auch ihren Beitrag leisten müssen, einen friedlichen Aufenthalt zu gewährleisten.

Obwohl es selbstverständlich sein sollte, weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass die Mitnahme von Waffen, darunter fallen neben Schusswaffen auch Hieb- und Stoßwaffen (z.B. Messer), auf die Veranstaltungsflächen gemäß § 42 Waffengesetz strafbar ist. Verstöße werden konsequent geahndet.

Auf den Veranstaltungsflächen wird die Polizei mit drei mobilen Wachen (siehe Karte) und umfangreichen Fußstreifen präsent und ansprechbar sein. Die Standorte der täglich ab 16:00 Uhr (am Wochenende ab 14:00 Uhr) bis Veranstaltungsende besetzten mobilen Wachen befinden sich am Hauptbahnhof, am Rathausplatz / Kleiner Kiel sowie am Beginn der Kiellinie auf dem Gelände des Seehafens. Darüber hinaus ist die Polizei selbstverständlich rund um die Uhr über 110 erreichbar. Der reguläre Dienst der Reviere und Stationen ist nicht beeinträchtigt und wird während der Kieler Woche ohne Einschränkungen für die Bevölkerung weitergeführt.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Kiel werden während der Kieler Woche von ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Land unterstützt.

Die Polizei und die Landeshauptstadt Kiel haben neben dem Sicherheitskonzept auch ein Verkehrskonzept im Umfeld der Veranstaltungsflächen entworfen. Es wird an neuralgischen Punkten zu einzelnen, teilweise zeitlichen, Straßensperrungen sowie verkehrsregelnden Maßnahmen kommen. Im Innenstadtbereich wird es beispielsweise eine Geschwindigkeitsreduzierung geben. Die bereits aus dem letzten Jahr bekannte Einbahnstraßenregelung an der Kiellinie (zwischen Ostseekai und Reventlouschleife) wird in diesem Jahr täglich ab 18 Uhr eingerichtet. Sie kann je nach Gästeaufkommen lagebedingt angespasst werden.

Eine weitere Neuigkeit wird es in diesem Jahr geben. Die Stadt Kiel hat, um die Lage in einzelnen Eventarealen jederzeit beobachten und frühzeitig bewerten zu können, eine Videoübertragung eingerichtet. Live-Bilder erlauben es, einen Überblick über die Gesamtveranstaltung zu erhalten und gegebenenfalls frühzeitig schnelle und präzise Maßnahmen zu treffen. Hierbei steht insbesondere im Vordergrund die Besucherinnen und Besucher frühzeitig in die verschiedenen Eventareale zu verteilen.

Die Polizeidirektion Kiel freut sich auf das zehntätige Sommerfest und wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine friedliche Kieler Woche 2024 mit vielen kleinen und großen Momenten.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell