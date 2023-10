Reichelsheim (ots) - In dem Reichelsheimer Ortsteil Erzbach brennt derzeit in der Forststraße ein Wohnhaus. Der Gebäudebrand wurde der Zentralen Leitstelle um 04.20 Uhr gemeldet, die Feuerwehren aus verschiedenen Odenwälder Gemeinden sind vor Ort im Einsatz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befinden sich keine Personen mehr in dem Objekt. Neben der Feuerwehr und Rettungsdienst sind auch zwei Streifen des ...

