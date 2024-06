POL-KI: 240618.1 Kiel: Polizei überführt Kelleraufbrecher

Hohwacht (ots) - Am Samstagnachmittag kam es in Hohwacht zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Kraftrad. Die Polizeistation Lütjenburg nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach jetzigem Ermittlungsstand gab der Busfahrer der Polizei gegenüber an, dass er als Fahrer eines Linienbusses der "Verkehrsbetriebe Kreis Plön" (VKP) gegen 16:30 Uhr die Eichenallee aus Hohwacht kommend in ...

mehr