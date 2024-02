Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Taschendiebstahls ermittelte die Polizei am Donnerstagnachmittag in der Königstraße. Eine 55-jährige Stadtbewohnerin war zwischen 14:50 Uhr und 15:15 Uhr in einem Discounter einkaufen. An der Kasse bemerkte sie, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in der Handtasche befand. In dem Portemonnaie waren neben Ausweisdokumenten und einer Bankkarte auch ein dreistelliger Geldbetrag verstaut. Noch während der Anzeigenaufnahme wurde der Geldbeutel in der Nähe des Supermarktes gefunden und abgegeben. Das Geld war allerdings weg. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell