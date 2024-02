Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es zwischen Mitternacht und 6 Uhr in der Haagstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter beschädigte an einem in der Straße geparkten Fiat den linken Außenspiegel. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 100 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |pet

