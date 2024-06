Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240617.1 Hohwacht: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hohwacht (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Hohwacht zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Kraftrad. Die Polizeistation Lütjenburg nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand gab der Busfahrer der Polizei gegenüber an, dass er als Fahrer eines Linienbusses der "Verkehrsbetriebe Kreis Plön" (VKP) gegen 16:30 Uhr die Eichenallee aus Hohwacht kommend in Richtung Lütjenburg befahren habe. In einer Kurve sei ihm ein Kraftrad entgegengekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Busfahrer sei auf den Grünstreifen ausgewichen, habe einen seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge aber nicht verhindern können. Die unbekannte Kraftradfahrerin flüchtete anschließend in Richtung Hohwacht. An dem Bus entstanden Unfallschäden. Auch an dem durch Zeugen als schwarz beschriebenes Kraftrad dürfte ein deutlicher Schaden auf der linken Seite entstanden sein. Laut einer Zeugenaussage habe die Fahrerin eine schlanke Statur und blonde, lange Haare. Sie habe schwarze Kleidung sowie einen schwarzen Helm getragen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. das beschädigte Kraftrad gesehen haben oder Hinweise zur Fahrzeugführerin geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04381 / 906331 zu melden.

Pauline Vogler

