Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240612.1 Kiel: Festnahme nach Kellereinbruch

Kiel (ots)

Dienstagmittag nahmen Polizeikräfte in Gaarden einen Tatverdächtigen vorläufig fest, der zuvor in einen Keller eingebrochen ist. Das 4. Polizeirevier übernimmt die Ermittlungen.

Eine Zeugin alarmierte gegen 13:00 Uhr die Polizei, da sie wahrgenommen habe wie jemand mehrmals gegen das Fenster ihres unter der Wohnung befindlichen Kellers getreten habe. Anschließend habe sie im Keller Geräusche gehört und kurz darauf eine ihr unbekannte männliche Person mit einem Brief in der Hand das Mehrfamilienhaus verlassen sehen. Diesen entwendete er zuvor aus dem Briefkasten der Anruferin. Zeitgleich erreichte die erste Streifenwagenbesatzung des 4. Polizeireviers den Tatort und konnte den 30-jährigen, polizeibekannten Mann festnehmen. Die Polizeibeamtinnen und -beamten stellten Einbruchspuren am Kellerfenster fest. Aus dem Keller konnte der Tatverdächtige aus Mangel an Wertgegenständen kein Stehlgut entwenden.

Die Polizeikräfte entließen den 30-jährigen Tatverdächtigen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

Pauline Vogler

