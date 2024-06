Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240611.2 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach Fahrzeugdiebstahl

Kiel (ots)

Am frühen Samstagabend entwendeten unbekannte Täter in Kiel ein Auslieferungsfahrzeug des Paketzustellers Hermes. Das Kommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 17:30 Uhr hätten die beiden Paketzusteller ihr Zustellfahrzeug in der Weißenburgstraße auf Höhe der Hausnummer 36 geparkt und zwecks Auslieferung mehrerer Pakete ein Mehrfamilienhaus aufgesucht. Wenig später habe der Transporter nicht mehr am Abstellort gestanden. Nach jetzigem Erkenntnisstand sei eine männliche Person auf die beiden Paketzusteller zugekommen und habe geäußert, dass wiederum ein weiteres Pärchen mit Kinderwagen diesem Zeugen gegenüber geäußert habe, dass zwei männliche Personen eilig in das Hermes Fahrzeug gestiegen seien und mit diesem davongefahren seien. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen sieben Jahre alten VW Crafter in weißer Farbe. An den Seiten des Fahrzeugs seien Hermes Logos angebracht, die jedoch mit geringem Aufwand bereits entfernt worden sein könnten. Möglicherweise könnten die Täter das Fahrzeug in Kiel bzw. im Umkreis getankt haben.

Weder die Personalien des männlichen Zeugen, noch die des Pärchens sind der Polizei bekannt. Sie und alle weiteren Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet oder den Transporter gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431 / 1603333 bei der Polizei zu melden.

Pauline Vogler

