Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240611.1 Kiel: Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen

Kiel (ots)

Gestern am frühen Abend kam es in Friedrichsort zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Vier Menschen wurden hierbei schwer verletzt. Ein Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Alle Unfallbeteiligten kamen in Krankenhäuser.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr gegen 17:30 Uhr eine 45-Jährige mit ihrem Pkw Dacia Sandero die Straße Christianspries in Richtung der Straße An der Schanze. Im Bereich der dortigen Kurve kam ihr der 26-jährige Führer eines Ford Focus Kombi nach Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Der Mann hatte noch zwei weitere Männer im Fahrzeug. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen, es entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden. Der 26-Jährige Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Alle vier Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht.

Die Kieler Staatanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Rekonstruierung des Unfallgeschehens. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Am Unfallort waren neben Polizeibeamten mehrere Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Für die Unfallaufnahme musste die Straße für mehrere Stunden gesperrt werden.

Dem Unfallverursacher erwartet ein Verfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung. Der Verkehrsunfalldienst Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell